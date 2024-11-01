Минтранс Подмосковья: график электричек трех направлений изменится в ноябре

Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений, а также МЦД-1 изменится в ноябре. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, с 23:40 до 5:30 по будням на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково поочередно будут закрываться главные пути.

Поезда на Савеловском направлении будут следовать по одному пути в реверсивном режиме с измененными остановками. Интервалы на Савеловском и Белорусском направлениях до 06:30 увеличат до 20 минут.

Помимо этого, на Савеловском направлении после 19:00 интервал частично увеличат до 20 минут, после 23:00 — до часа. На Белорусском направлении — после 22:30 до 20-30 минут, после полуночи в сторону пригородов — до часа.