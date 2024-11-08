Минтранс Подмосковья: график электричек ряда направлений изменится в выходные

В выходные в ноябре для строительства станции Петровско-Разумовская изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ночные часы с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье поочередно будут закрываться пути между Савеловским вокзалом и Бескудниково, а поезда будут курсировать реверсивно с изменениями в маршруте и остановках.

На Савеловском направлении после 20:00 интервалы увеличатся до 20 минут, после 23:00 — до одного часа, а до 07:00 составят 40 минут. Некоторые поезда дальнего следования будут следовать до Лобни и Бескудниково.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы увеличатся до 30-40 минут, и часть поездов будет отправляться от Белорусского вокзала. Также на Савеловском и Белорусском направлениях изменятся пути следования и набор остановок для некоторых поездов, часть проследует без остановок на станциях Беговая и Тестовская.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Актуальное расписание доступно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.