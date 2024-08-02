Минтранс Подмосковья: график электричек МТППК изменится 10 и 11 августа

Фото: МТППК

Расписание движения пригородных поездов МТППК изменится 10 и 11 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Корректировки вызваны работами по модернизации инфраструктуры железнодорожных путей на участке Москва — Тверь 10 и 11 августа. Часть электричек на участках Москва — Клин, Москва — Зеленоград-Крюково, Москва — Решетниково будет ходить по измененному расписанию, при этом ряд поездов отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с изменениями расписания можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

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