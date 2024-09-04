Минтранс Подмосковья: график электричек Ленинградского направления изменится до октября

Фото: МТППК

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится до 30 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Корректировки вызваны капитальным ремонтом путей на перегоне Нелидово — Подсосенка и мостов на перегоне Русаново — Жижица.

С 13 по 30 сентября 2024 года изменится расписание пригородных поездов на участке Ржев — Великие Луки. Некоторые электрички будут ходить по новому расписанию, а часть поездов отменена.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на стендах станций, на сайте в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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