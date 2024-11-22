Минтранс Подмосковья: график электричек 3 направлений изменится до декабря

С 02:00 23 и 30 ноября до 02:00 25 ноября и 2 декабря из-за модернизации инфраструктуры на станции Царицыно изменится график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что в это время закроется путь у временной деревянной платформы. На Курском направлении поезда на Москву будут отправляться с платформы № 1. При этом, часть электричек будет следовать от Царицыно до Подольска по путям № 3 и № 4 без остановок на ряде станций, а некоторые — укороченным маршрутом до Царицыно или Красного строителя. Интервал движения увеличится до 18-24 минут.

На Рижском направлении и центральной части МЦД-2 поезда из Нахабино будут следовать только до Курского вокзала, интервал увеличится до 18 минут.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте РЖД.