Минтранс Подмосковья: график электричек 3 направлений изменится до декабря

С 02:00 23 и 30 ноября до 02:00 25 ноября и 2 декабря из-за модернизации инфраструктуры на станции Царицыно изменится график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
В ведомстве уточнили, что в это время закроется путь у временной деревянной платформы. На Курском направлении поезда на Москву будут отправляться с платформы № 1. При этом, часть электричек будет следовать от Царицыно до Подольска по путям № 3 и № 4 без остановок на ряде станций, а некоторые — укороченным маршрутом до Царицыно или Красного строителя. Интервал движения увеличится до 18-24 минут.
На Рижском направлении и центральной части МЦД-2 поезда из Нахабино будут следовать только до Курского вокзала, интервал увеличится до 18 минут.
Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте РЖД.
Ремонт фасада дома № 17 в ЖК «Зеленые Аллеи» завершат к концу года
Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 6 округах Подмосковья
Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области
Кадыров назвал корейца Диму из «Ахмата» причиной слухов о бойцах КНДР на СВО
Кикбоксеры из Ленинского округа победили в региональном турнире
Теннисист из Павловского Посада победил на всероссийских соревнованиях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте