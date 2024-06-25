Минтранс Подмосковья: функция быстрого прохода к поездам заработала для льготников

Функция быстрого прохода к поездам заработала для федеральных льготников. Теперь им не придется оформлять разовый льготный билет в кассе МТППК перед каждой поездкой, сообщили в Минтрансе Московской области.

С 22 июня льготникам достаточно раз в год обратиться в билетную кассу и активировать функцию на социальной карте. Важно, что проездной необходимо валидировать как на входе, так и на выходе. Если условия валидации будут нарушены — услугу приостановят. Это значит, что пассажиру придется каждый раз оформлять разовый билет по социальной карте.

Зона действия «Быстрого прохода» доступна для проезда на всех направлениях Москвы и Московской области. Для выезда за пределы участка необходимо оформить в билетной кассе разовый льготный билет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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