Минтранс Подмосковья: движение на участке трассы М-8 временно закроют | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:40 Минтранс Подмосковья: движение на участке трассы М-8 временно закроют Unsplash

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Движение на участке трассы М-8 «Холмогоры» временно закроют с 14 по 17 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Движение будет закрыто не более 30 минут в сторону области — в период с 01:00 до 01:40, а в сторону Москвы — в период с 02:00 до 02:40. Водителей просят планировать маршрут в этот период времени заранее.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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