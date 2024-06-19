Минтранс Подмосковья: движение электричек трех направлений изменится в июне

Расписание пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях изменится с 21 по 24 июня. Корректировки графика вызваны модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно, сообщили в Минтрансе Московской области.

С 02:00 21 июня по 02:00 24 июня закроют третий и пятый пути на станции Царицыно. При этом, интервалы движения частично увеличат до 12 — 18 минут. Некоторые поезда проследуют от/до Курского вокзала и Люблино.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения электричек на сайте и в мобильном приложении компании.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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