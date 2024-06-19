Минтранс Подмосковья: движение электричек трех направлений изменится в июне

Расписание пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях изменится с 21 по 24 июня. Корректировки графика вызваны модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно, сообщили в Минтрансе Московской области.
С 02:00 21 июня по 02:00 24 июня закроют третий и пятый пути на станции Царицыно. При этом, интервалы движения частично увеличат до 12 — 18 минут. Некоторые поезда проследуют от/до Курского вокзала и Люблино.
Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения электричек на сайте и в мобильном приложении компании.