Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 25 апреля

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 25 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Можайском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Ведомство призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

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