Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 15 ноября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в пятницу, 15 ноября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Московской области. Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.