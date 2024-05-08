Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 8 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 09:43 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 8 мая Медиасток.рф

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Свыше 907 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 8 мая. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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