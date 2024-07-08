Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 8 июля

Свыше 853 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 8 июля. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском и Боровском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о возможном дожде в течение дня. Автомобилистов призвали быть внимательными, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и местах притяжения жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».