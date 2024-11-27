Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 27 ноября

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 27 ноября. Это на 1,1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и держать дистанцию.