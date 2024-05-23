Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 23 мая

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 23 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе региона находятся более 763 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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