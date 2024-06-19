Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 19 июня

Утром 19 июня на подмосковных дорогах насчитали 905 тысяч машин. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали быт внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

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