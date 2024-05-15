Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 15 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 10:45 Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 15 мая Медиасток.рф

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Свыше 763 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 15 мая. Это на 2% меньше наибольшего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

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Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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