Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 13 августа

Фото: Медиасток.рф

Свыше 947 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 13 августа. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Минском, Боровском, Пятницком, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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