Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 12 июля

Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 12 июля. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Вечером ожидается ранний час пик, поездки рекомендуют планировать до 17:00 или после 19:00.

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