Минтранс Подмосковья: дополнительные электрички запустили на пяти направлениях

С 30 марта по 25 октября на Московской железной дороге будут курсировать дополнительные электрички для дачников. Они будут следовать по Казанскому, Киевскому, Павелецкому, Савеловскому и Горьковскому направлениям, а также по Большому кольцу. Некоторые поезда начнут ходить с 5, 26 и 27 апреля, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего дополнительных рейсов появится на Казанском направлении. По выходным добавят поезда между Голутвином и Рязанью, Воскресенском и Егорьевском, а также экспрессы из Куровской и Черустей. Также поезд Москва — Черусти теперь будет останавливаться на платформе Родники.

На Савеловском направлении поезда будут курсировать между Москвой и Савелово, а также между Лобней и столицей. На Павелецком добавят маршруты до Яганово и обратно, а на Киевском направлении по выходным появятся рейсы Москва — Малоярославец. В Калужской области добавят еще четыре поезда между Калугой и Ферзиково.

На Горьковском направлении с 26 апреля по 20 сентября будут ходить экспрессы до Владимира и Железнодорожной. Пассажирам рекомендуют заранее проверить расписание на вокзалах, в мобильном приложении или на сайте РЖД.