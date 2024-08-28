Минтранс Подмосковья дал советы по работе такси в День знаний

Минтранс Подмосковья рассказал о том, когда лучше всего заказывать такси в День знаний. 1 сентября спрос на автомобили может значительно превышать предложение: множество людей одновременно заказывают поездки на линейки. При этом количество водителей на линии обычно снижается, поскольку многие из них также отвозят своих детей в школу.

В прошлом году количество поездок на такси в первый день сентября на 10-20% превышало число поездок в последний день лета. Такси активно начали заказывать с 6:30 утра, а пик заказов пришелся на 8:00.

В этом году в День знаний целесообразно вызывать такси на 10-15 минут позже или раньше указанного времени. К 9:00 интерес к такси обычно снижается: начинают заказывать машины те, кто направляется на работу. Поэтому выезд с детьми на прогулку или в гости после школы лучше запланировать на более позднее время.

Кроме того, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, и, вероятно, спрос на такси не будет отличаться от других выходных. Рекомендуется запланировать поездки до 18:00 — в вечернее время количество заказов обычно увеличивается, потому что люди возвращаются домой и готовятся к предстоящей рабочей неделе.

В субботу оптимально заказывать такси до 14:00, а также в промежутке с 19:00 до 21:00, когда также наблюдается активный спрос. В обеденное время обычно фиксируется пик заказа такси, что может привести к временному увеличению цен, поскольку люди направляются в торговые центры.

Тарифы на такси с сентября остаются неизменными. Однако стоит учитывать, что окончательная цена поездки зависит от различных факторов, включая количество свободных автомобилей в районе и потребность в поездках. Возможность заказать машину с детским креслом доступна во всех тарифах, а если пассажиру удобнее воспользоваться своим креслом, эту опцию можно выбрать в приложении, что не повлияет на стоимость поездки.

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