Минтранс Подмосковья: 5 ДТП зафиксировали на переездах с начала года

Нарушения правил пересечения железнодорожных переездов в Московской области привели к пяти ДТП, пострадали водители и пассажиры автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Более 90% подобных аварий происходит на малоинтенсивных участках, где водители теряют бдительность и пересекают пути на запрещающий сигнал. Железнодорожники и сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и посещают транспортные предприятия, напоминая автомобилистам о правилах и последствиях нарушений на переездах.

МЖД призывает водителей строго соблюдать ПДД, так как остановить поезд мгновенно невозможно, и нарушения подвергают опасности жизни не только водителей, но и тех, кто находится в поездах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».