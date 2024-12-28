Минтранс Подмосковья: 29 электропоездов обновили на МЦД-3 и МЦД-4 за год

Итоги реализации комплекса мер по безопасности на железных дорогах за год подвели в Подмосковье. В Минтрансе Московской области сообщили, что за 12 месяцев в регионе обновили 29 электропоездов на МЦД-3 и МЦД-4, оборудовали более 1,8 километра ограждений вдоль ж/д путей, установили 22 камеры с функцией распознавания лиц и провели ряд других важных работ.

В Подмосковье продолжают строить разноуровневые пешеходные переходы по новым стандартам. Один из них открыли в 2024 году в Серпухове. Благодаря этому путь через железную дорогу стал более чем для 15 тысяч пассажиров безопаснее и комфортнее.

Благодаря новым ограждениям вдоль ж/д путей удалось устранить свыше 200 несанкционированных проходов, на которых происходит 50% от всех смертельных случаев. Помимо этого, для в регионе регулярно проходят профилактические рейды и дежурства сотрудников транспортной полиции и волонтеров, а с юными пассажирами проводят профилактические беседы в школах.

В Минтрансе уточнили, что за год число смертельных случаев на железной дороге превысило 190. Ведомство призывает жителей и гостей Московской области быть внимательными и использовать для перехода через пути только санкционированные переходы, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.