Минтранс Подмосковья: 130 студентов стали помощниками машинистов на МЖД в октябре

В октябре на Московской железной дороге начали работать 134 студента железнодорожных вузов и колледжей в качестве помощников машиниста. Все они прошли подготовку и медкомиссию. Это стало возможным благодаря сотрудничеству МЖД с учебными заведениями, сообщили в Минтрансе региона.

Сейчас в пригородном сообщении задействовано 84 человека на Павелецком, Ярославском, Казанском, Горьковском направлениях и в Тульской области. На «Ласточках» МЦК и межрегиональных маршрутах работают 50 человек.

Отмечается, что с начала года в грузовом и пассажирском движении трудятся 340 студентов. Всего на МЖД сейчас работает 477 помощников машиниста. Студенты получают всю необходимую поддержку для освоения профессиональных навыков.

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