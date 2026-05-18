Работу сервисов аренды электросамокатов стандартизировали в Подмосковье

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья утвердило единый подход к работе сервисов средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сигвеи популярны среди жителей региона, однако существуют спорные вопросы, такие как хаотичная парковка и использование устройств несовершеннолетними.

Администрации округов будут координировать присутствие и работу сервисов проката. План взаимодействия предусматривает заключение соглашений между округами и операторами аренды СИМ, определение зон присутствия и ограничений работы, а также максимально допустимого количества средств передвижения в округе.

Соглашения с операторами уже заключили в Черноголовке и Воскресенске. В этих городах определили требования к местам размещения электросамокатов, перечень парковочных зон, зоны ограничения скорости и запрета передвижения, а также время работы сервиса.

Округа, в которых действует запрет на аренду электросамокатов, рассматривают возможность присутствия сервисов аренды и подписывают соответствующие соглашения.

«Важный момент во взаимодействии с операторами СИМ — это обратная связь от жителей, мониторинг передвижения и размещения СИМ и контроль за нарушениями ПДД. Здесь мы тоже определили регламент», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.