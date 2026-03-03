Минтранс и «Автодор» предложат скидку многодетным семьям на транспондер

Минтранс России и госкомпания «Автодор» реализуют программу поддержки многодетных семей, уделяя особое внимание созданию условий для комфортных и безопасных путешествий по скоростным автодорогам.

С 1 марта 2026 года стартует акция «Комфортный проезд для многодетных семей». В рамках этой инициативы члены многодетных семей смогут приобрести транспондер T‑pass со скидкой в 30%.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо посетить Центр поддержки и обслуживания «Автодор — Платные Дороги» и предъявить цифровой ID в мессенджере MAX, подтверждающий льготный статус, либо удостоверение многодетной семьи. Скидка будет применена к устройству любой серии из ассортимента.

Важно отметить, что в рамках акции можно купить не более одного транспондера в одни руки за весь период ее проведения. Скидка не суммируется с другими специальными предложениями.

Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Посмотреть расположение всех Центров поддержки и обслуживания можно по ссылке: https://avtodor-tr.ru/transponder/cpio/.