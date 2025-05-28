Минстройкомплекса Подмосковья рассказало о возможностях жилищных сертификатов

В Московской области продолжается реализация программы по переселению людей из аварийного жилья с помощью сертификатов. Сейчас в Подмосковье около 693 тысяч квадратных метров таких помещений. Эти дома представляют опасность: из-за ветхости конструкции люди рискуют провалиться сквозь прогнившие полы или оказаться под обрушившимся потолком.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Другими словами, в этом году область выкупает у жителей их аварийные квартиры по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Сертификаты дают возможность приобрести квартиру в новостройке на определенную сумму. Так, если площадь старой квартиры составляет 50 квадратных метров, собственник может получить сертификат почти на 8,7 миллиона рублей. Использовать этот документ можно только для покупки нового жилья в любом округе Московской области.

Для получения сертификата необходимо, чтобы дом был официально признан аварийным и включен в государственную программу, а право собственности на квартиру оформлено до этого момента.

Напомним, с 1 июня 2025 года собственники могут подать заявление в администрацию своего города или района и начать поиск нового жилья. На выбор квартиры в новостройке отводится четыре месяца.