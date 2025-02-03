Минстройкомплекс Подмосковья принял 225 обращений от жителей в январе
Жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 225 обращений в январе. Самым популярным оказался вопрос о переселении из аварийного жилья.
За месяц жители 159 раз обратились в ведомство, чтобы узнать о сроках и механизмах переселения из аварийного жилья. Еще 52 обращения связано с уточнением сроков строительства школ и детских садов.
Все вопросы направили на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, заявители получили ответы.
В 2024 году в Министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 2 343 обращения от жителей.
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