Минстройкомплекс Подмосковья принял 225 обращений от жителей в январе

Жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 225 обращений в январе. Самым популярным оказался вопрос о переселении из аварийного жилья.

За месяц жители 159 раз обратились в ведомство, чтобы узнать о сроках и механизмах переселения из аварийного жилья. Еще 52 обращения связано с уточнением сроков строительства школ и детских садов.

Все вопросы направили на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, заявители получили ответы.

В 2024 году в Министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 2 343 обращения от жителей.