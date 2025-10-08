Минстрой Подмосковья рассказал о восстановлении школ и детских садов в ДНР

Московская область продолжила помогать ДНР в восстановлении социальных объектов. В 2025 году подмосковные специалисты провели ремонт пищеблоков в 11 детских садах и школах Макеевки, сообщили в областном Минстрое.

К началу учебного года работы были завершены в пяти школах: № 13, 41, 56, 80 и 99. В них отремонтировали кровлю, фасады, обновили пищеблоки, инженерные сети, а также провели внутреннюю отделку.

Сейчас в детских садах № 29, 55, 82, 89 и 110 ведется демонтаж, в учреждении № 84 работы уже завершили.

В ведомстве отметили, что годом ранее подмосковные строители провели восстановление 22 объектов Макеевки. В текущем году они продолжаются еще в 11 зданиях.