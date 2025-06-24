Минстрой Подмосковья рассказал о новых детских садах в 2025 году

В Подмосковье продолжается строительство современных детских садов, которые начнут принимать малышей уже в 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

В Домодедове завершается строительство яркого и просторного детского сада на 240 мест. Здесь будут игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября. В Химках строится еще один детский сад — на 320 мест. Он удобно расположен в жилом квартале и будет состоять из 12 групп по 25 детей.

В Щелково-7 завершается строительство детского сада площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 240 малышей и откроется до конца года. В Мытищах, на улице 2-я Крестьянская, строится двухэтажный детский сад на 220 мест. В нем разместят девять групп, включая одну — на 20 мест для малышей до трех лет. В Люберцах на Проектируемом проезде возводится самый большой детский сад — он сможет принять до 560 детей. Здание будет трехэтажным, Т-образной формы, его общая площадь составит 8,2 тысячи квадратных метров.