Минстрой Подмосковья провел личный прием жителей

Жители Подмосковья смогли лично пообщаться с представителями Министерства строительного комплекса. Для удобства участников встреча прошла в двух форматах: онлайн и в офисе.

На вопросы жителей ответил первый заместитель министра Константин Лапин и представители ведомства. Больше всего людей волновали переселение из старого фонда, сроки новой программы расселения домов, признанных аварийными после 2017 года, а также строительство социальных объектов.

В ведомстве уточнили, что обратиться смогли жители пяти округов: Богородского, Дмитровского, Красногорска, Павлово-Посадского и Рузского. Все заявители получили разъяснения, а ответственные сотрудники — поручения, выполнение которых возьмут на контроль.