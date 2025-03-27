Минстрой Подмосковья озвучил планы по открытию школ в 2025 году

В Подмосковье прлдолжают возводить здания школ по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом году в регионе откроют 17 новых учебных заведений.

В январе досрочно начала работать школа на 1100 учеников, которая вошла в состав образовательного комплекса СОШ № 11 в Ленинском городском округе.

Позже откроются учебные заведения в Зарайске, Красногорске, Звенигороде, Дмитрове, Ступине, Подольске, Чехове, Дзержинском, Долгопрудном, Королеве, Солнечногорске, Химках, Ногинске, Домодедове, а также в Ленинском и Одинцовском округах.

Так, в 2025 году в Московской области создадут свыше 11 тысяч новых мест в школах.