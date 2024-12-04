Минстрой Подмосковья напомнил жителям о способах связи

В ноябре 2024 года жители Подмосковья отправили в Министерство строительного комплекса Московской области 228 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство запросов касалось сроков и механизмов переселения из аварийного жилья, 49 — строительства школ и детских садов. Все обращения были переданы профильным подразделениям, а заявители получили ответы.

Всего с начала года ведомство обработало свыше 2,1 тысячи обращений, основная часть из которых связана с жилищной политикой, особенно с переселением из аварийных домов.