Минстрой Подмосковья напомнил об услуге по подаче уведомлений о сносе зданий

Свыше 11,5 тысячи уведомлений о начале и завершении сноса зданий поступило через подмосковные «Госуслуги» с января. Такие документы необходимо подавать за неделю до проведения работ и в течение недели после их окончания.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, воспользоваться онлайн-услугой могут застройщики. Это физические и юридические лица, а также технические заказчики, которые планируют снос.

Уведомление о проведении работ необходимо направить не позднее чем за семь рабочих дней до их начала и в течение семи дней после окончания.

В министерстве добавили, что в госуслугу внедрили два автоматических сервиса. Они заполняют кадастровый номер земельного участка и проверяют наличие на нем обременений. Кроме того, документы автоматически отправляются в Росреестр для снятия объекта с кадастрового учета и погашения права собственности.