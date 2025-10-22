Минстрой Подмосковья напомнил о создании новых спорткомплексов в 2026 году

Масштабные работы по развитию спортивной инфраструктуры продолжаются в Подмосковье. В ближайшие два года запланировали возвести и реконструировать несколько объектов в разных округах региона.

Как рассказали в областном Минстрое, в этом году в Лобне и Бронницах достроят физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, уже начались работы по возведению Ледового дворца «Химик» в Воскресенске.

«Каждый новый стадион, бассейн или спортивный зал — это возможность для тысяч людей заниматься спортом и воспитывать чемпионов», — подчеркнул глава ведомства Адександр Туровский.

В следующем году в Клину построят школу олимпийского резерва, в Луховицах — стадион «Спартак», в Орехово-Зуеве — стадион «Русич», в Реутове — спорткомплекс «Старт», в Кашире — физкультурный комплекс с катком.

Реализация проектов повысит доступность спорта для жителей.