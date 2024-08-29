Минстранс Подмосковья назвал дату открытия Рижского вокзала после ремонта

Рижский вокзал откроется для пассажиров 1 сентября. С воскресенья будут доступны все помещения, включая билетные кассы дальнего следования, медпункт и санитарные комнаты. На вокзал снова начнут прибывать и отправляться пригородные поезда.

С Рижского вокзала отправляются электрички к северо-западным городам Подмосковья. Это Волоколамск, Истра, Шаховская, Румянцево.

Во время ремонта на вокзале построили две новые платформы длиной 270 метров, оборудованные навесом, освещением, динамической и статической навигацией, скамейками и урнами.

На время строительства нового турникетного павильона для прохода к платформам организована временная пешеходная галерея.

Первый поезд отправится с Рижского вокзала до Волоколамска 1 сентября в 5:18.

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