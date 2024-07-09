Минспорта Подмосковья подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Министерство физической культуры и спорта Московской области подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня». Наибольшее количество подписчиков Telegram-канала ведомства проголосовало за успешное выступление подмосковных спортсменов на международных играх стран БРИКС в Казани.

Опрос проходил со 2 по 9 июля. 48% проголосовавших в качестве главного события июня выбрали вариант «82 медали подмосковных спортсменов на играх БРИКС».

Также 16% респондентов отдали предпочтение фестивалю футбола «ЦСКА — все сюда».

На третьем месте у подписчиков оказался экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» — 11% участников опроса.

В ведомстве напомнили, что на международных играх стран БРИКС подмосковная сборная выиграла 82 медали, из них 50 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых.

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