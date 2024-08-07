Минспорт Подмосковья напомнил о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жители Московской области смогут получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей за выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом напомнили в Министерстве физической культуры и спорта региона. Итоговую сумму рассчитают исходя из дохода человека.

Как рассказали в ведомстве, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Выплату можно будет получить с начала 2025 года.

Получит налоговый вычет тот, кто сможет сдать нормативы ГТО на золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.

«Количество и вид нормативов зависят от пола, возраста и физических возможностей участника испытаний. Обязательным условием является регистрация на сайте gto.ru и допуск врача», — пояснили в ведомстве.

Всего в регионе работают 68 центров тестирования, где все желающие могут сдать нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

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