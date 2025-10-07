Минсоцразвития Подмосковья запустило онлайн-курс для будущих родителей
Минсоцразвития Московской области на российской образовательной платформе запустило бесплатный практический онлайн-курс. Он нацелен облегчить будущим родителям процесс регистрации нового члена семьи.
«Курс поможет разобраться во всех юридических аспектах регистрации новорожденного. В нем представлено пошаговое руководство по оформлению документов, о положенных выплатах, а также есть отдельный раздел об именах для новорожденных», — отметили в ведомстве.
К просмотру пригласили будущих мам, готовящихся к пополнению и желающих избежать бюрократических сложностей, а также помогающих им пап.
Курс рассчитан на час и дает всю нужную информацию, а также ответы на частые вопросы.
Ознакомиться с ним можно на образовательной платформе Stepik.