Минсоцразвития Подмосковья запустило онлайн-курс для будущих родителей

«Курс поможет разобраться во всех юридических аспектах регистрации новорожденного. В нем представлено пошаговое руководство по оформлению документов, о положенных выплатах, а также есть отдельный раздел об именах для новорожденных», — отметили в ведомстве.

К просмотру пригласили будущих мам, готовящихся к пополнению и желающих избежать бюрократических сложностей, а также помогающих им пап.

Курс рассчитан на час и дает всю нужную информацию, а также ответы на частые вопросы.

Ознакомиться с ним можно на образовательной платформе Stepik.