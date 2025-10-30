Минсоцразвития Подмосковья: в регионе открыли более 85 тысяч вакансий в сфере IT

Спрос на квалифицированные кадры в сфере IT в Подмосковье устойчиво растет. Сейчас в регионе доступно более 85 тысяч вакансий по этому направлению.

В Подмосковье есть вакансии как для опытных специалистов, так и возможности для освоения профессии с нуля, рассказали в региональном Минсоцразвития.

«Одними из самых высокооплачиваемых являются профессиональные позиции в области информационных технологий, где заработная плата может достигать и превышать 250 тысяч рублей в месяц. Напомню, что жители нашего региона также могут пройти бесплатный курс переобучения и освоить востребованную профессию с азов», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Сейчас на портале «Работа в России» представлены вакансии программиста микроконтроллеров и ПЛИС, аналитика бизнес-процессов, фулстек-разработчика, системного аналитика и многие другие.

Кроме того, жители могут бесплатно пройти переобучение и повысить свою квалификацию в рамках нацпроекта «Кадры». Им доступны профессиональные курсы и программы допобразования. Пройти обучение бесплатно могут военнослужащие, родственники погибших бойцов СВО, ветераны боевых действий, инвалиды, молодые люди до 35 лет, а также люди предпенсионного возраста и безработные. Узнать об этом больше можно по ссылке.