Минсоцразвития Подмосковья рассказало о центре помощи инвалидам в Балашихе

НКО «Мир для всех» с 2006 года работает в Балашихе с семьями, где воспитывают детей-инвалидов. О деятельности организации рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Некоммерческая организация объединяет семьи, воспитывающие особенных детей. Сейчас это свыше 600 подопечных.

По вторникам и четвергам собственный автобус привозит жителей на бесплатные занятия в центр. Здесь работают мастерские по кулинарии, швейному делу, валянию из шерсти, керамике и другим направлениям. Есть развивающие занятия: музыка, фольклор, театральная студия, разговоры с психологом, рисование, арт-терапия, спорт. Помимо этого ребята много путешествуют по российским городам, посещают музеи и театры, концерты и кино.

НКО «Мир для всех» появилось в 2006 году и тогда объединяла лишь несколько семей. В 2008-м открылось детское отделение для ребят с ОВЗ, а в 2012-м году начало работать и взрослое отделение, куда участники переходят после 18 лет.

«Скоро нашей особенной дочери Саше исполнится 27 лет. Когда мы с мужем создавали центр „Мир для всех“, нами двигало простое желание сделать нашего ребенка счастливым. Мы понимали, что для этого необходимо создать особую среду. Сегодня я спокойна за свою дочь, потому что вижу, что у нее есть все необходимое для полноценной жизни», — говорит руководитель общественной организации «Мир для всех» Татьяна Маланина.

Узнать больше о центре можно на официальном сайте «Мир для всех».