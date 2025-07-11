Минсоцразвития Подмосковья рассказало о карбокситерапии для бойцов СВО в «Ясенках»

Разные методы реабилитации доступны для бойцов СВО в центре «Ясенки». Среди них — процедура карбокситерапии. Она помогает восстановить утраченные функций в костной системе, рассказали в областном Минсоцразвития.

В ходе процедуры при помощи укола в организм вводят медицинский диоксид углерода. Вещество поступает в глубокие слои и восстанавливает их. Эффект сохраняется до полугода.

«Бойцы поступают к нам с различными осколочными ранениями. Как мягких тканей, так и костных. Мы применяем этот метод для восстановления утраченных функций в костной системе. А также в суставных капсулах и для эстетического восстановления кожных покровов», — сказал главный врач центра Михаил Белов.

Карбокситерапию проводит главврач учреждения, который занимается этим методом уже восемь лет. Михаил Белов отметил, что в «Ясенках» аппарат используют в комплексе с мощной физиотерапевтической базой. Технику установили в центре при поддержке министерства.