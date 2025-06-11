Минсоцразвития Подмосковья объявило даты ярмарок трудоустройства в июне

С 25 по 27 июня 2025 года в Подмосковье пройдут ярмарки вакансий — как вживую, так и онлайн. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
Мероприятия организовали в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Они будут полезны тем, кто ищет работу или хочет узнать о карьерных возможностях в регионе.
Ярмарки в офлайн-формате пройдут 25 июня в Химках в ТРЦ «МЕГА Химки» с 14:00 до 17:00, 27 июня — в Подольске в Концертном зале администрации округа и в Ногинске в Кадровом центре Подмосковья — обе с 12:00 до 15:00. Помимо этого, все желающие смогут подключиться к онлайн-ярмарке 26 июня.
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