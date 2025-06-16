Минсоцразвития Подмосковья назвало самые редкие имена новорожденных в 2025 году

Для родителей одним из самых важных вопросов остается выбор имени для ребенка. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, как называли новорожденных в регионе в 2025 году.

С января в Подмосковье на свет появились свыше 30 тысяч детей.

«Родители очень трепетно подходят к вопросу выбора имени для своего ребенка. Самыми популярными именами для новорожденных в этом году стали Михаил и София, а самыми редкими — Женева, Лучезара, Даромир и Спартак», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Статистика показывает, что, несмотря на популярность классических имен, некоторые родители выбирают для своих детей необычные варианты. Так, в Подмосковье теперь живут девочки Октябрина, Севилия и Ефросиния, а также мальчики Август и Лазарь.

Больше всего детей родилось в регионе в апреле, причем мальчики составили 51,8% от общего числа новорожденных.

Процесс регистрации рождения в Московской области максимально упрощен: родители могут оформить все необходимые документы прямо в роддоме, что значительно экономит их время.

Кроме того, семьи могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки, включая единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье» с необходимыми вещами для малыша.

Для удобства жителей не только Подмосковья, но и других регионов страны, доступна электронная регистрация через сервис «Рождение» на портале госуслуг.