Минсоцразвития Подмосковья назвало самые популярные имена мальчиков с января

В Подмосковье обратили внимание на особую тенденцию среди новорожденных. С начала года в регионе на свет появилось больше мальчиков, чем девочек.

В области с января родились более 51,5% мальчиков.

«Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Иногда родители предпочитают давать младенцам редкие имена, в том числе Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон или Гектор.

Матери и отцы девочек в последнее время называют дочерей старорусскими именами — Матрена, Февронья, Агафья или Берегиня.

Зачастую ребенку дают имя еще до рождения, а регистрируют его непосредственно в медицинском учреждении. Если документы выдают в Московской области, семья может получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» или выплату в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе при рождении ребенка положена социальная поддержка. Информацию о ней можно получить на региональном портале государственных услуг в разделе «Рождение в Московской области».