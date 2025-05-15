Минсоцразвития Подмосковья напомнило про онлайн-сервис для выбора места свадьбы

В Подмосковье все желающие могут провести выездную церемонию бракосочетания. Все больше пар предпочитают официально стать супругами в нестандартных или памятных местах.

На портале «Свадьба в Подмосковье» собрано свыше 70 локаций для торжеств — от живописных парков и музеев до современных арт-пространств. Особый интерес у женихов и невест вызывает проект «Своя локация», который позволяет провести церемонию в любом подходящем месте. Главные требования — безопасность, общедоступность и соответствующая атмосфера.

«В нашем регионе поженились уже более 12 тысяч пар, а около 15 тысяч будущих молодоженов уже подали заявление и готовятся к предстоящему бракосочетанию. Отмечу, что в свадебный сезон большой популярностью у наших пар пользуются выездные церемонии», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Молодожены Роман и Маргарита решили воспользоваться возможностью сочетаться браком вне стен ЗАГСа.

«Открыли карту на телефоне, чтобы посмотреть, что доступно поблизости, и случайно наткнулись на одну из локаций — стеклянную оранжерею в Дмитровском округе», — поделилась счастливая пара.

По данным Министерства социального развития Московской области, 39 пар уже воспользовались услугой «Своя локация», а еще 40 запланировали церемонии на этот год. Выбрать площадку и оформить заявку можно на сайте.