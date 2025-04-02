Минсоцразвития Подмосковья напомнило о программе реабилитации детей с аутизмом

Всемирный день информирования об аутизме отмечают 2 апреля. Ежегодно около 20 тысяч детей проходят реабилитацию в социальных центрах Подмосковья. При этом, около четырех тысяч детей — c расстройством аутистического спектра. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Каждый год число детей с этим заболеванием растет. В соццентрах Подмосковья работают специалисты, которые помогают ребятам с особенностями развития. Для каждого подбирают индивидуальную программу реабилитации.

«Мы понимаем, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Занятия направлены на развитие общения и социализацию. Специалисты используют разные методики: арт-терапию, занятия с логопедом, сенсомоторная коррекция и другие. Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.