Минсоцразвития Подмосковья напомнило о поддержке жителей блокадного Ленинграда

В Подмосковье проживают порядка 500 жителей блокадного Ленинграда. Они получают ряд мер поддержки, в том числе путевки в санатории и возможность прохождения реабилитации. Им доступен бесплатный проезд в общественном транспорте, ежегодные выплаты и другие льготы.

Жители блокадного Ленинграда в Подмосковье могут получить компенсацию за коммунальные услуги, льготы на проезд, ежегодные и ежемесячные выплаты.

«Наши дорогие ветераны регулярно проходят диспансеризацию, получают санаторно-курортное лечение, находятся под социальным сопровождением, а при необходимости — проходят реабилитацию. Обследование ветеранов позволяет оперативно знать о нуждах и потребностях каждого из них и позволяет помогать адресно», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда каждый ветеран Подмосковья получил поздравление и открытку от губернатора Андрея Воробьева.