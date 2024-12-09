Минсоцразвития Подмосковья напомнило о поддержке Героев России

Свыше 100 жителей Подмосковья носят звание Героя России. Из них восемь участвовали в специальной военной операции. Ежемесячно они получают поддержку в виде 18 тысяч рублей.

Герой России — это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народов. Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, сейчас его носят 123 жителя региона. Им предоставляют федеральные и региональные льготы.

«Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей», — рассказали в министерстве.

Героям также положены льготы при использовании транспорта и оплате проезда, по оплате услуг ЖКХ, компенсация стоимости 100 литров бензина и многое другое.