Минсоцразвития Подмосковья напомнило о поддержке бывших узников концлагерей

Более трех тысяч узников фашизма проживают в Подмосковье. По решению губернатора в этом году они получат выплаты в размере от 40 до 70 тысяч рублей в честь 90-летия Победы.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. Всего в Подмосковье более трех тысяч жителей, которых коснулись эти события.

«У каждого из них непростая судьба и своя печальная история, связанная с событиями тех лет. По решению нашего Губернатора ветераны Великой отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тысяч ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В год 80-летия Победы все ветераны также получили памятные медали, которые символизируют их героизм и преданность родине.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что для несовершеннолетних узников концлагерей также предусмотрены федеральные и региональные льготы. Они получают ежемесячные выплаты, лекарства, путевки в санатории, компенсацию за оплату ЖКУ, бесплатный проезд в общественном транспорте и многое другое.

Узнать больше о мерах социальной поддержки можно по ссылке.