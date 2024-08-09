Минсоцразвития Подмосковья напомнило о новых мерах поддержки

В начале года в Московской области ввели новые меры поддержки для социальных работников. Теперь они могут трудоустроиться в Подмосковье по программе «Приведи друга». Такой возможностью воспользовались около 100 человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, по программе «Приведи друга» трудоустроились врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами.

В ведомстве уточнили, что в регионе действуют и другие меры поддержки. Так, в Московской области специалисты, работающие с инвалидами, будут ежемесячно получать компенсацию аренды квартиры, если не имеют собственного жилья. Соцработнику положены выплаты в размере 20 тысяч рублей, а семье специалистов — 30 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки — ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Они будут получать 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей — во второй.

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